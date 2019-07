Utiliser votre portable au volant va coûtera bientôt votre permis. Utilisez l'assistant vocal !

Punir les plus récalcitrant

Mais aussi prévenir plutôt que punir

Source : Le Parisien

Les études et le taux d'accident le disent depuis des années, l'utilisation duest un fléau sur la route et, selon l'(ONISR). Manque de concentration, défaut de trajectoire, les utilisateurs de téléphone au volant ne sont pas toujours très attentifs à ce qu'il se passe autour d'eux. Ainsi, laa prévu de modifier la punition réservée à l'utilisation du téléphone., délégué interministériel à la sécurité routière, a annoncé au micro d', lundi matin, que la punition envers lesallait changer et s'endurcir. La loi, qui prévoyait jusqu'alors, va se transformer enpour toute personne, comme le débordement sur la ligne blanche, le non-respect d'un stop ou d'une priorité etc.Selon Emmanuel Barbe : «», a-t-il expliqué, avant d'ajouter : «».Bien que le décret semble prévu pour la rentrée, le gouvernement ne compte pas seulement punir les utilisateurs mais souhaite aussiplus efficacement dès les premiers cours de conduite, et lors des contrôles routiers par les autorités. La déléguée générale de l'association Prévention Routière,, compte aussi sur les forces de l'ordre en charge de ces punitions pour montrer de la bienveillance auprès des délinquants routiers.», espère-t-elle.La loi se renforçant, il est préférable de prendre les devants. Pour cela des solutions existent comme par exemple passer par l', souvent disponible dans les voitures récentes. Il est également possible d'utiliser desdisponibles sur smartphone, à l'image de «» qui envoie un message à ceux qui essaient de vous contacter, pour les prévenir que vous n'êtes pas joignable, et de la fonctionnalité suret sousqui permet dedès lors qu'elle est activée. De quoi éviter les accidents et les futures suspensions de permis.