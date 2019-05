Être propriétaire de sa voiture, un modèle bientôt dépassé d'après le CEO de Volvo

Une évolution que Volvo a débuté en 2017

Un nouveau modèle impossible sans l'aide des concessionnaires

Source : Europe Autonews

Être propriétaire de sa voiture n'est plus à la mode à en croire. Pour le PDG du constructeur, une chose est sûre :Le constructeur a lancé, il y a deux ans, son service d'abonnement nomméavant de créer, l'an dernier, une nouvelle marqueafin de développer les activités de la marque en matière de mobilité mondiale.Avec son service d'abonnement Care by Volvo, le constructeur automobile est en capacité de proposer une, grâce à l'utilisation d'un modèle de la marque assuré et entretenu par le biais d'unpense que le fonctionnement de Care by Volvo ne serait pas idéal sans le soutien des concessionnaires et il a déclaré : « il existe une idée fausse très répandue selon laquelle on va dire aux concessionnaires :« Vous pouvez fermer. Nous n'avons plus besoin de vous. » C'est absolument faux. Avec le nouveau modèle, nous en avons encore plus besoin ».Ce nouveau modèle où le consommateur n'est plus propriétaire est un modèle où le client reste client plus longtemps. Et cela doit rassurer les concessionnaires qui ont peur pour leur avenir. Ils ne font plus que vendre, ils ont une relation directe avec le client, qui perdure dans le temps.Aussi, du côté de l'automobiliste, cela peut comporter des avantages, plus de voiture a acheter, avec l'assurance il n'y a donc pas de frais supplémentaires et surtout cela peut permettre de changer plus facilement de véhicule.