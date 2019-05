Volvo propose désormais ses véhicules à la vente sur Internet au Royaume-Uni

E-commerce automobile

Une expérience plus premium que les comparateurs en ligne

Source : Automotive News

Selon Jon Wakefield, PDG de la marque, «». Un constat qui a incité le constructeur à amorcer une numérisation de son processus d'achat sur son troisième plus grand marché.Ainsi, Volvo a lancé au Royaume-Uni un nouveau service permettant d'. Un procédé qui pourrait ensuite être reproduit dans d'autres pays, en cas de succès.L'entreprise suédoise ne fait toutefois pas figure de précurseur dans ce domaine. En effet, d'autres constructeurs proposent déjà un tel service sur le territoire britannique, dont Peugeot, Hyundai, BMW ou Mitsubishi. Mais d'après Volvo, la plateforme serait la première à inclure la signature électronique pour les contrats de crédit, la reprise de véhicules, ou encorepossibles.En effet, le service propose notamment l'achat via la location-vente (ou plan de versement échelonné) ou via le(location avec option d'achat). C'est ce dernier type de financement qui concentre particulièrement l'attention du constructeur suédois. Car d'après son PDG, il concerne aujourd'hui 15 % des ventes de voitures au Royaume-Uni.Ce système est notamment proposé sur de nombreux comparateurs d'offres en ligne. Mais Volvo n'entend pas s'opposer à ces acteurs sur les prix. Au contraire, l'entreprise préfère se positionner sur uneet une «». «», concède Jon Wakefield.Ce virage numérique marque-t-il le début de la fin pour les concessionnaires automobiles ? Pas pour Volvo, qui entend impliquer ses points de vente dans le processus. «», affirme le PDG de la société.