Toyota : du gaz lacrymogène diffusé en cas de tentative de vol d'un véhicule ?

Un diffuseur d'ambiance qui servirait aussi d'anti-vol ?

Chez, on vient de déposer. En effet, ce dernier fait état d'uninstallé à bord des véhicules. Ce dernier, connecté au smartphone du propriétaire, permettait de parfumerl'habitacle avant même l'arrivée du conducteur. Un désodorisant se chargerait pour sa part de retirer toute forme de parfum à bord une fois que le conducteur a quitté le véhicule, pour ne pas gêner un éventuel second conducteur.Mais le brevet déposé par Toyota inclut également une fonction assez spéciale pour ce même diffuseur. En effet, si ce dernier venait àou toute forme de démarrage non autorisée du véhicule, il pourrait diffuser... du. Un petit côté « James Bond » assez étonnant (surtout de la part de Toyota), mais qui indique néanmoins que le constructeur travaille sur devisant à empêcher le vol du véhicule.Bien sûr, il ne s'agit que d'un dépôt de brevet et si l'aspect diffuseur de parfum intelligent peut aboutir sur quelque chose, on voit mal le côtéêtre implanté un jour dans nos véhicules.