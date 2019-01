Les coûts de réparation des voitures s'envolent, et c'est à cause de la tech

Envolée des prix

L'importance des assurances

Si la technologie à bord de nos véhicules nous a permis d'observer une amélioration notable de notre confort et de notre sécurité lorsque nous circulons, elle aurait également augmenté de manière significative leurs coûts de réparations en cas d'accident.En effet, d'après une récente étude réalisée par l'AAA (American Automobile Association) , les véhicules équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite (système de freinage automatique, surveillance des angles morts...) coûteraient «» à cause de toute la technologie qu'ils contiennent.A titre d'exemple, l'analyse explique que le tarif de remplacement d'un rétroviseur équipé d'un système de détection d'angle mort peut atteindre la somme de 1 000 $. Une facture particulièrement salée, surtout comparée au prix du remplacement d'un simple rétroviseur électrique qui, lui, ne dépasserait jamais 250 $.L'étude cite ainsi toute une série d'exemples, comme le remplacement d'un pare-choc avant qui, dans le cas d'une voiture « classique » tournerait autour des 200 $, mais pourrait grimper jusqu'à 1 300$ pour un véhicule équipé de capteurs d'aide au stationnement.Bien que les prix puissent varier selon le type de véhicule (l'étude ayant été réalisée pour le cas d'une berline, d'une sportive, et d'une camionnette), l'AAA recommande fortement aux automobilistes de bien se renseigner auprès de leur assurance afin de prendre connaissance des dommages qu'elle peut couvrir, mais aussi et surtout des sommes qu'elle peut débourser afin de prendre en charge les réparations.L'association explique par ailleurs que près d'un tiers des Américains n'auraient pas la capacité financière d'assurer une facture imprévue d'un montant de plus de 500 $. Une somme bien loin des 5 300 $ à débourser en moyenne lors de la réparation d'un véhicule équipé de ces systèmes ayant reçu un simple choc à l'arrière ou à l'avant.