Look&Book : EasyJet lance un service de booking basé sur des photos

Look&Book : un outil conçu pour fonctionner avec Instagram

La puissance de l'évocation visuelle

La compagnie aérienne lance aujourd'hui même son nouveau service de réservation, dont la vidéo de présentation ci-dessous vient tout juste d'être dévoilée sur YouTube., cet outil consiste à vous trouver une réservation à partir d'une simple photo. Cette nouvelle fonctionnalité utilise une technologie de reconnaissance d'image pour associer une photo à l'une des destinations de vacances proposées par EasyJet.Capable de reconnaître le lieu exact de la photo, l'outil pré-remplit aussi le formulaire de réservation. Lis Blair, directrice du marketing chez EasyJet, a déclaré à propos de cette nouvelle fonctionnalité :Il ne vous restera donc ensuite plus qu'à indiquer les informations manquantes, procéder au paiement et voilà vos prochaines vacances programmées.Daniel Young, responsable de l'expérience numérique chez EasyJet, explique que, les images provenant du réseau de partage de photos sont plus faciles à traiter que celles provenant des autres réseaux ou de collections personnelles.Avec, la compagnie aérienne va tenter de profiter de la grande popularité d'Instagram pour proposer ses voyages et destinations de vacances. Cependant,. Daniel Young a d'ailleurs déclaré que cela aiderait fortement l'outil à apprendre à reconnaître plus d'images et, par conséquent, à devenir plus pertinent.