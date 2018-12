Singapour-NY en 19h : le plus long vol commercial du monde sera lancé le 11 octobre

Le petit nom de l'appareil: A350-900ULR

Une plus longue distance pour le même poids... et le même prix

18h45 : voilà le temps qu'il faudra pour relier en avion les villes de Singapour et New York, séparées par 9 000 miles nautiques, soit 16 700 km.Un vol qui sera proposé dès le 11 octobre prochain par la compagnie Singapore Airlines et qui se déroulera à bord de l', les 3 dernières lettres signifiant).Sorti de l'usine toulousaine d'Airbus pour la première fois en février dernier, l'A350-900ULR est en fait une déclinaison du modèle A350-900, à laquelle de légères modifications ont été apportées, notamment afin de lui permettre de transporter 17 % de carburant en plus - soit 165 000 litres contre 141 000 pour son petit frère.En augmentant, l'appareil devient ainsi capable de réaliser des vols de plus de 20 heures sans escale.Un modèle représentant alors, selon Marisa Lucas-Ugena, directrice marketing d'Airbus pour le programme A350.