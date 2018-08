Toyota dévoile son poids lourd zéro émission

Un poids lourd qui fonctionne à la vapeur d'eau

Il est beau, brillant, fonctionne à l'hydrogène et ne dégage aucune émission de gaz à effet de serre. Baptisé « Beta », le poids lourd du Projet Portal a été présenté aux journalistes et aux leaders du secteur il y a quelques jours, par son concepteur Toyota. Après de nouveaux essais et les tests du premier prototype, mis en service en avril 2017, "Beta" a fait des prouesses s'agissant de son autonomie. Il est bien le véhicule tracteur du futur.Alors que le Parlement européen a fixé comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 80 % d'ici à 2050, Toyota continue de proposer des solutions aux États et entreprises du monde entier pour respecter ce cap.Son prototype "Beta" est un franc succès, puisque par rapport au précédent, il a gagné en autonomie en la portant à plus de 480 kilomètres, porté par la seule vapeur d'eau, rappelons-le. Le compartiment de pile à combustible a trouvé sa place, et le poids lourd s'est doté d'une cabine couchette spacieuse. Le véhicule peut tirer 36 tonnes, armé de deux pompes à chaleur de Mirai et d'une batterie de 12 kWh.nous précise Craig Scott, directeur du bureau Toyota North American Electrified Vehicle & Technologies.ajoute-t-il.Le constructeur est définitivement habité par le désir de rendre notre Terre plus propre. Et c'est tant mieux.