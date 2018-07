Le GPS Mappy 5 pouces à 59 euros

Et j'étais sur la (bonne) route

Pour découvrir ce bon plan, direction Cdiscount qui nous permet une fois encore de trouver de sacré bonnes affaires. Ce GPS Mappy doté d'un écran TFT 4,3 pouces voit en effet son prix passer de 89 euros à 59 euros. Une réduction d'un peu plus de 30% qui fait bien plaisir à la veille des vacances.Il s'agit bien évidemment d'un produit neuf, vendu et expédié par Cdiscount, qui bénéficie de la livraison gratuite en France métropolitaine. N'oubliez pas non plus, comme nous vous l'avons dit hier, que vous pouvez bénéficier de 15 euros de réduction pour votre première commande en tant que client Cdiscount à volonté.Avec ce GPS Mappy au format 5 pouces, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour navigue en toute sérénité sur la route de vacances, ou pour n'importe lequel de vos déplacement en France et en Europe. Il dispose en effet de cartes pré chargées pour 14 pays de l'UE, qui sont régulièrement mises à jour.Garanti deux ans, il dispose d'une autonomie de près de 2,5 heures et dispose d'une mémoire interne de 4 Go afin que vous puissiez charger des cartes supplémentaires. Sachez enfin que ce GPS est capable de vous indiquer et de vous avertir à tout changement de limitation de la vitesse.