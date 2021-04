Renault et Dacia vont brider la vitesse de leurs véhicules à 180 km/h

Ainsi, à l’image des annonces de Volvo il y a maintenant quelques mois, le constructeur automobile indique que ses modèles Renault et Dacia ne pourront plus aller au-delà de 180 km/h. Ce bridage électronique de la vitesse maximale sera déployé au fur et à mesure sur les véhicules des deux marques.

Luca de Meo rappelle qu’un tiers des accidents de la route est lié à une vitesse excessive. Le premier modèle à être limité sera la nouvelle Renault Mégane électrique, qui arrivera sur le marché en 2022. Elle sera limitée à une vitesse de pointe de 160 km/h.

Il est à noter que de Meo n’a pas parlé d’Alpine pour les limitations de vitesses maximales, cela laisse un peu d’espoir pour les sportives du groupe Renault. Si un tel bridage en fera réagir plus d’un, il ne faut pas oublier que les vitesses élevées ne sont pas vraiment compatibles avec l’utilisation d’une voiture électrique, qui voit son autonomie fondre aussi vite qu’elle prend de la vitesse. D’ailleurs les Zoé R110 et R135 sont déjà limitées respectivement à 135 km/h/h et 140 km/h.