Vie extra-terrestre : l'observatoire d'astronomie va faire équipe avec le SETI au VLA

Ce partenariat, qui aura pour théâtre l'ensemble de 27 télescopes du(VLA), au Nouveau-Mexique, donnerait pour la première fois un instrument de recherche de pointe au SETI.C'est en tout cas ce qu'affirme le communiqué de l'institut SETI . Le document précise que «».Ce nouveau système est appelé COSMIC SETI, pour, et, comme l'explique Forbes , il ne devrait changer que peu de choses pour le VLA et le NRAO qui l'exploite.Les télescopes, finalement, effectueront les mêmes observations qu'avant, mais désormais, les données collectées seront transmises à l'institut SETI, qui pourra les utiliser pour y chercher les traces de manifestations extra-terrestres. À l'institut, le chercheur Andrew Siemion résume ainsi la situation : «».Anthony Beasly déclare ainsi qu'«». Pour le P.-D.G. de l'Institut, Bill Diamond, «». Le partenariat doit effectivement mettre à disposition de la recherche d'intelligence extra-terrestre un outil très puissant. Pour Andrew Siemion, le partenariat multiplie «» les chances de trouver une vie intelligente dans l'espace. Il affirme à la: «».De tels programmes sont longtemps restés en retrait, faute de financements. Autrefois, la NASA a financé un projet du programme SETI, à hauteur de 10 millions de dollars par an. Mais cette enveloppe a été supprimée en 1993 après l'introduction d'une loi par le sénateur Richard Bryan, qui estimait qu'il s'agissait d'un gaspillage d'argent, le secteur n'ayant fourni à ses yeux aucun résultat probant. Depuis, les chercheurs ont continué avec les moyens du bord, lançant en 1999 le projet SETI@Home appelant les particuliers à donner de leur puissance de calcul.Aujourd'hui, le Congrès semble moins hostile à l'idée de repartir à la recherche des extra-terrestres , mais la pérennité des financements est encore incertaine. De son côté, l'interface Ethernet COSMIC est déjà en période de test. Le SETI et le NRAO espèrent commencer à travailler sur la construction d'un système de recherche numérique pour lequel ils recherchent un financement supplémentaire. Celui-ci devrait être prêt lorsque le VLA commencera la seconde phase de son relevé astronomique (VLASS), en 2021.