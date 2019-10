Le prix Nobel de physique récompense un cosmologiste et deux astrophysiciens

© Nobel Prize

Mieux comprendre l'histoire de l'Univers

La première exoplanète d'une longue série

Cette semaine marque le coup d'envoi de la remise des prix Nobel 2019. Après celui de médecine attribué hier, c'est la physique qui était à l'honneur aujourd'hui. Et cette année, ce sont les sciences spatiales qui ont été particulièrement mises en lumière.Notons tout d'abord que le prix Nobel de physique 2019 a été divisé en deux, la dotation de 9 millions de couronnes suédoises (environ 828 000 euros) devant donc être partagée. La première moitié revient à un chercheur américain (né au Canada) et l'autre à deux scientifiques suisses.Le premier lauréat, James Peebles, a été récompensé pour ses «», c'est-à-dire ses recherches concernant l'origine, la formation et l'évolution de l'Univers. L'Académie royale des sciences de Suède a ainsi souhaité saluer l'ensemble de la carrière du chercheur, qui a notamment permis de modéliser le phénomène du Big Bang.Quant à eux, Michel Mayor et Didier Queloz ont été honorés pour leur découverte, en 1995, de la première exoplanète, autrement dit de la première planète tournant autour d'une étoile autre que le Soleil. Baptisé 51 Pegasi b, l'astre orbite en effet autour de l'étoile quasi homonyme, 51 Pegasi, au sein de la constellation de Pégase, à 50 années-lumière de la Terre.Cette découverte a ouvert la voie à de nombreuses autres, puisque depuis, plus de 4 000 exoplanètes ont été identifiées. Ce domaine de recherche permet d'en apprendre davantage sur notre propre planète, mais également d'étudier si certains astres sont susceptibles d'abriter la vie.La remise des prix Nobel se poursuit dans les prochains jours, à commencer par celui de chimie qui sera annoncé demain.