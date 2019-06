La Chine lance sa première fusée depuis la mer

La Chine en démonstration

Une poussée optimisée

Source : NASASpaceFlight

Déterminée à s'imposer comme un acteur incontournable de la, lamultiplie les projets de grande envergure et les investissements en ce sens. Récemment, l'Empire du Milieu s'est illustré à travers une mission à succès matérialisée par l' alunissage du module d'exploration Chang'e-4 sur la face cachée de notre satellite. Une première dans l'histoire de l'exploration spatiale.Hier, l'Administration spatiale chinoise () a de nouveau fait passer un message fort à ses concurrents américains, russes et européens. Pour la première fois de son histoire, la nation dirigée par Xi Jinping a effectué le, devenant la troisième puissance à atteindre cet objectif, après les Etats-Unis et la Russie.Le 5 juin 2019 à 12h06, heure locale, le lanceura pris son envol depuis, qui sépare la Chine et la péninsule coréenne, comme le relaie. À son bord,, dont deux expérimentaux et cinq commerciaux, entreront en orbite autour de la Terre, avec des missions précises.Fabriqués par lade Pékin, leset, à titre d'exemple, surveilleront les vents océaniques dans le but d'Outre les différents travaux spatiaux planifiés, faire décoller une fusée loin de la terre ferme revêt un avantage d'une grande importance : en se rapprochant de l'Equateur, et donc en bénéficiant au mieux de la rotation de la Terre, le lanceur, économise du carburant et accueilleplus de matériel scientifique à son bord.