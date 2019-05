Des scientifiques ont découvert la galaxie "la plus isolée" de l'Univers visible

Une meilleure observation pour une meilleure compréhension

NASA

Sources : Forbes, Wikipedia, SpaceTelescope

Laest située dans une zone de l'univers particulièrement vide. Elle est tellement isolée de tout autre corps céleste que si l'humanité était née au sein de cette galaxie plutôt que la nôtre, et que l'astronomie s'était développée au même rythme, nous n'aurions pas détecté de galaxie alentour avant les années 1960. À titre de comparaison, il faut savoir que les premières galaxies à avoir été observées, et dont nous ayons trace dans notre Histoire, remontent à l', et l'astronome perse. Il s'agissait de laet de celle qu'on nommera plus tard le. En réalité, cette dernière est constituée de deux galaxies distantes d'environ 160 000 années-lumière l'une de l'autre, mais presque alignées avec le système solaire, ce qui fait qu'elles nous apparaissent comme un seul amas.est située à, et apparaît dans la. Elle avait été observée auparavant, mais avait été rangée dans la catégorie desde classe E2. L'imagerie à haute résolution a permis une meilleure observation, et permet aujourd'hui de constater qu'il s'agit en fait d'une. Une vingtaine d'autres galaxies particulièrement isolées ont été observées, mais parmi elles,est pour l'instant première du classement. En effet, depuis cette galaxie isolée, on n'a trouvé aucune autre galaxie à 100 millions d'années-lumière à la ronde.En comparaison, le, où se trouve la, comporte entre 1300 et 2000 galaxies. Si la distance qui nous sépare de cet amas est encore mal connue, on estime pour l'instant une distance moyenne de 65 millions d'années-lumière.Ces observations en disent long sur l'expansion de l'univers et la manière dont il a été créé. En effet, la possibilité de mesurer la distance entre les galaxies nous permet d'observer l'expansion de l'univers. En imaginant ces observations à rebrousse temps, on a pu échafauder la, qui reste à ce jour une des explications les plus valides que l'on ait trouvées pour tenter de comprendre la création de l'univers. On a par ailleurs découvert en 1998 que la dilatation de l'univers était de plus en plus rapide !