Les nouvelles images d'Ultima Thule continuent de surprendre les scientifiques

© NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/National Optical Astronomy Observatory

Deux sphères aplaties



Un nouveau mystère à résoudre



© NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Source : Ars Technica

Les données collectées lors du survol d'Ultima Thulé (2014 MU69) par la sonde New Horizons le 1er janvier dernier n'ont pas encore révélé tout leur secret ! L'astéroïde situé dans la ceinture de Kuiper, le plus lointain à avoir désormais été survolé par une sonde spatiale, présenterait en réalité deux sphères aplaties contrairement à ce que laissait penser les premières images fournies par New Horizons.Au fur et à mesure que la sonde spatiale transmet ses données, l'astéroïde apparait de plus en plus mystérieux. Pour preuve, la dernière salve d'images capturées alors que New Horizons se trouvait à 8 492 km d'Ultima Thulé, dix minutes après avoir atteint son point le plus proche de l'astéroïde, à environ 3 500 km de sa surface (soit une vitesse approximative de 50 000 km/h), montre deux lobes relativement plats tels deux galets de plage façonnés par des siècles d'érosion, comme vous pouvez le voir sur les illustrations ci-contre.Ces nouvelles images prises sous un angle de vue différent soulèvent énormément de questions au sein de la communauté de chercheurs. Comme le souligne Alan Stern, chercheur principal responsable de New Horizons :, il ajoute :En effet, cette série de 14 clichés dévoile un astéroïde radicalement différent dont la forme de l'objet le plus large peut faire penser à certaines lunes de Saturne. Seulement, ces dernières se seraient formées près de la géante gazeuse et non dans l'espace lointain. Bien que plusieurs hypothèses aient déjà vu le jour, la formation d'Ultima Thule reste un réel mystère pour les chercheurs, comme l'explique Alan Stern :Néanmoins comme nous l'évoquions en début d'article, Ultima Thule est loin d'avoir livré tous ses secrets. Compte tenu de la distance séparant la sonde spatiale de la Terre, les données recueillies par New Horizons devraient mettre un peu moins de deux ans à nous parvenir, sans compter le temps de traitement et d'analyse.