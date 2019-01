Conquérir l’espace ou améliorer la situation sur Terre ? Les deux, selon Jeff Bezos

« De nombreux objectifs importants à réaliser sur Terre »

Dépenser de l'argent pour les 100 prochaines années

A la tête de l'immense empire qu'est Amazon, Jeff Bezos n'en demeure pas moins passionné d'aérospatiale, domaine dans lequel l'entrepreneur américain a massivement investi au cours des dernières années. En témoigne la création de son entreprise, dont les objectifs s'articulent autour de tourisme spatial et de voyages sur la Lune , pour ne citer qu'eux.Invité à la 16e édition desorganisée au Beverly Hilton Hotel, (Californie) dans le cadre d'une collecte de fonds pour la Kiddie Hawk Air Academy, l'investisseur a notamment reçu le trophée honorifiquedes mains de Tom Enders, CEO d'Airbus, pour sa contribution importante au domaine de l'aviation. L'occasion pour Jeff Bezos de s'exprimer quant à ses choix d'investissement actuels et futurs., débute celui qui a fondé Day One Fund, un fonds de deux milliards de dollars destiné à aider les familles sans domicile fixe et améliorer l'éducation préscolaire. Mais l'intéressé ne manque de préparer le futur, et l'a bien fait savoir au public présent.(entre améliorer la situation sur Terre et conquérir l'espace, ndlr).», peut-on ainsi lire dans les colonnes de GeekWire Jeff Bezos compte bel et bien poursuivre ses investissements dans des projets spatiaux , et semble bien parti pour inscrire son nom dans l'histoire de l'aérospatiale.