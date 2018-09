Fusée Ariane 5 : assistez au centième lancement en live ce soir !

Fingerhut / Shutterstock.com

Un lanceur fiable malgré des débuts difficiles

Deux satellites à mettre en orbite

Suivre le lancement en direct !

Le but de cette mission est de mettre en orbite deux satellites de télécommunications, en moins de 45 minutes. Ce rendez-vous historique aura lieu ce soir à Kourou, à 18h53 heure locale (23h53 heure de Paris). Le 100e lancement d'Ariane 5 s'inscrit comme un symbole après plus de 22 ans de service, avant de laisser la place à Ariane 6 d'ici quelques années.a été lancée pour la première fois en 1996, succédant - vous l'aurez deviné - à Ariane 4. Et ce vol inaugural fut un échec, avec l'explosion en vol de la fusée. Néanmoins, et malgré un nouveau raté en 2002, le lanceur européen affiche une fiabilité de 98,1 %, avant ce centième décollage.Il s'agit du lanceur lourd de l'entreprise française Arianespace, qui possède également un lanceur moyen, Soyouz, et un lanceur léger, Vega. En cumulant les trois, la société va atteindre les 300 lancements réalisés, avec lede ce soir. Un jalon important pour, qui doit faire face à la rude concurrence du célèbre Américain, porté par Elon Musk. L'entreprise européenne reste toutefois un poids lourd du marché, avec plus de 570 satellites lancés depuis sa création, en 1980.Pour ce centième lancement, Ariane 5 embarque deux petits passagers. Leurs noms : Horizons 3e et Azerspace-2/Intelsat 38. Derrière ces appellations étranges, se cachent deux satellites, pour des opérateurs internationaux de télécommunications.Positionné proche du sommet d'Ariane 5, Horizons 3e est un satellite commun à deux sociétés : l'Américain Intelsat et le Japonais SKY Perfect JSAT. Beau bébé de 6,4 tonnes, il alimentera en haut débit des clients en Asie-Pacifique et dans l'océan Pacifique.Azerspace-2/Intelsat 38 est lui bien plus léger : à peine 3,5 tonnes. Situé en position basse du lanceur, il viendra notamment compléter la zone de couverture d'Azercosmos, opérateur satellitaire d'Azerbaïdjan. Il permettra de répondre aux besoins des clients en Europe, en Asie centrale, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, ou encore en Afrique sub-saharienne.Pour suivre en direct le 100e lancement d'Ariane 5, c'est juste ici :