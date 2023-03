Une sublime image du crépuscule sur Mars capturée par le rover Curiosity

Et si l'illustration d'un horizon que l'humanité rêve de voir de ses propres yeux est déjà un plaisir indicible, l'observation de ces nuages a aussi un intérêt scientifique. En observant les nuages martiens, la NASA espère en apprendre plus sur les conditions atmosphériques de la planète, ses températures et ses vents.

Par ailleurs, d'autres images exceptionnelles ont été produites par Curiosity. L'une d'elles, prise le 27 janvier dernier et reproduite juste en dessous, nous montre une formation iridescente de nuages qui ressemble à une plume. Une joie pour les yeux, mais aussi une source d'informations pour les scientifiques qui ont l'occasion de deviner l'évolution du nuage grâce aux transitions de couleurs.