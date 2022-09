La Space Coast se met à l'abri en attendant la fin de l'ouragan Ian

Mais depuis l'arrivée de l'ouragan sur la Floride, avec ses trombes d'eau et ses vents à presque 200 km/h mesurés au Sud de l'État, chacun sait que cette décision était la bonne. Le lanceur géant de la NASA est arrivé dans le VAB dans la nuit de lundi à mardi, et depuis toutes les installations ont été sécurisées. L'ensemble du centre spatial Kennedy et de la base de Cape Canaveral s'est préparé depuis plusieurs jours contre les inondations, les vents violents, la foudre et les potentiels dégâts.