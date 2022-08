Masten Space, sélectionnée par la NASA pour une mission lunaire, fait faillite...

Pour l'instant, la NASA ne remet pas en cause son modèle de contrats CLPS, et ce, même si une autre entreprise, Orbitbeyond, avait déjà jeté l'éponge faute de fonds. Ces PME n'ont pas toutes les reins assez solides pour rester à flot et soutenir les coûts de développements de leurs plateformes le temps de viser la Lune… D'autant que les retards sont légion !

Les premiers décollages étaient attendus en 2019-2020 et n'ont toujours pas eu lieu aujourd'hui, sachant que les risques d'échecs sont très élevés, car les entreprises sélectionnées n'ont pas toutes fait leurs preuves (c'est le cas d'Astrobotic ou d'Intuitive Machines, qui seront normalement les premières à tenter l'aventure). Si Masten cède une partie de ses activités ou le lancement réservé avec SpaceX à une autre entité, cela pourrait leur permettre de rester à flot, ou au moins de combler une partie de sa dette. À moins qu'un géant de l'aéronautique soit intéressé pour reprendre tout ou une partie de leurs activités (Northrop Grumman ou Blue Origin, par exemple).