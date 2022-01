Les start-up du NewSpace s'organisent pour proposer des dépôts de carburant en orbite

C'est un marché qui devait rapidement s'étendre dès le début des années 2020 et qui, pour l'instant, n'a pas encore tenu ses promesses : celui des véhicules de service. Des « satellites qui s'occupent des satellites » et qui peuvent, en théorie, les aider à prolonger leur mission, ou même à étendre leurs capacités.

Northrop Grumman opère actuellement deux « MEV », des satellites amarrés à leurs clients et qui s'occupent de les aider à manœuvrer pour une durée de cinq ans. Mais cela devrait aller plus loin dans les années à venir. Astroscale , qui s'impose actuellement comme l'un des acteurs futurs du « nettoyage orbital », travaille à son propre véhicule de service en orbite géostationnaire, le LEXI (Life EXtension In orbit). Et l'entreprise vient de signer avec une autre firme ambitieuse, Orbit Fab, un accord pour utiliser leurs futurs dépôts de carburant.