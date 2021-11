Depuis l'ISS, Thomas Pesquet fait un rapport sur l'état de la planète au président Macron

Thomas Pesquet relève aussi voir au quotidien « les effets néfastes des activités humaines », évoquant la pollution des rivières et la pollution atmosphérique. Durant sa mission, le Rouennais a été particulièrement choqué par « les phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes. On voyait des régions entières qui brûlaient, au Canada, en Californie ». Thomas Pesquet indique avoir vu, à l'œil nu et pourtant à 400 km d'altitude, les flammes des grands incendies qui ont frappé le monde ces derniers mois, que ce soit en Californie, en Grèce, en France et ailleurs. « On voyait aussi malheureusement le triste spectacle des tempêtes tropicales. On avait l'impression qu'elles s'enchaînaient. Une fois que l'une était passée, on en voyait une autre qui se formait dans l'Atlantique Sud », a-t-il raconté.