Le ciel leur tombe sur la tête ? Un météore traverse l'atmosphère au-dessus de la Bretagne

Il a été détecté par plusieurs stations du réseau FRIPON/Vigie Ciel. FRIPON, oui, le Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network, créé en 2013 par l'Observatoire de Paris, le Museum d'Histoire Naturelle, l'Université Paris Sud et Aix Marseille Université, qui a placé plus de 100 caméras d'observation du ciel à 30 images/seconde, toutes reliées au même logiciel. Objectif, détecter justement les météores et pouvoir déterminer leur trajectoire au-dessus de la France et ainsi leur point de chute et leur origine.