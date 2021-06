Pourquoi Thomas Pesquet danse le boogie ?

Sur son site internet, la NASA donne un peu plus de détails sur les raisons de ce boogie du vendredi : plusieurs heures avant une sortie dans l'espace, les astronautes enfilent leurs combinaisons spatiales qui sont pressurisées et remplies d'oxygène pur. Un air qui permet aux astronautes de purger leur corps de l'azote.

En effet, l'azote peut créer des bulles de gaz dans leur sang et tissus, et ainsi « provoquer chez les astronautes des douleurs aux épaules, aux coudes, aux poignets et aux genoux ». En somme, de vilaines courbatures ! Alors, en respirant de l'oxygène pur pendant plusieurs heures avant d'entamer une sortie dans l'espace, le corps des astronautes remplace donc l'azote par l'oxygène.

Et c'est pour accélérer ce processus que les astronautes se trémoussent dans leurs combinaisons, comme le précise Thomas Pesquet : « Un exercice léger nous fait respirer plus d'oxygène et élimine l'azote plus rapidement ». CQFD. Sans oublier d'ajouter que « de plus, c'est amusant de danser ».