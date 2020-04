Les ingénieurs du MIT conçoivent des nanocapteurs qui vous alertent si vos plantes sont stressées

Lire aussi :

Une caméra infrarouge et une puce Raspberry Pi

Ils ont pour cela mis au point des capteurs en nanotubes de carbone. Directement intégrés aux feuilles, ils permettent d'en contrôler le « stress » depuis un smartphone Comme le précise le communiqué du MIT , les plantes utilisent le peroxyde d'hydrogène pour «» à travers leurs feuilles. Celui-ci a pour but de stimuler leurs cellules foliaires, les incitant à générer les composés en charge de réparer les dommages ou de repousser les insectes prédateurs.Le MIT a ainsi mis au point de nouveaux nanocapteurs capables de faire la distinction à la fois entre différents types de plantes, mais aussi entre différents types de stress. Une fois ces capteurs en place à l'intérieur des feuilles, ils produisent une fluorescence proche des infrarouges. Les chercheurs utilisent alors une caméra infrarouge reliée à un nano-ordinateur Raspberry Pi , générant une image et un signal pouvant créer une alerte sur un smartphone. Le nano-ordinateur coûtant 35 dollars (environ 32 euros), cela donne, selon Michael Strano, professeur en génie chimique au MIT, «».Les scientifiques sont ainsi parvenus à observer ces réactions sur huit types de plantes différentes, notamment des fraisiers, des épinards et des plants de roquette. Michael Strano a déclaré que «».Ce type de capteurs pourrait être utilisé pour aider les agronomes à développer de nouvelles stratégies visant à améliorer les rendements des cultures tout en tenant compte de ce qui y nuit. Les capteurs aideraient ainsi à mesurer la réaction des plantes à des dommages mécaniques, ou encore créés par la lumière ou la chaleur. Ils pourraient également être utilisés pour étudier la manière dont différentes espèces réagissent à des agents pathogènes comme les bactéries ou les champignons.Michael Strano, qui est également l'auteur principal de l'étude a déclaré : «».Les capteurs doivent enfin aider à comprendre comment certaines plantes s'adaptent à leur environnement. L'un des problèmes que l'équipe espère résoudre est celui du syndrome de l'évitement de l'ombre , un phénomène de stress des plantes rencontré dans les cultures intensives. Car si l'on peut facilement imaginer des applications pour nos plantes d'intérieur, ce type d'innovations vise d'abord à répondre à des besoins d'agronomie : ces dernières années, le laboratoire de Michael Strano a mis au point des systèmes similaires permettant notamment la détection de pénuries d'eau.