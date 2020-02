La mort de nombreuses baleines corrélée à des tempêtes solaires

La tempête solaire augmente le risque d'échouages de baleines

Le cétacé serait « aveuglé »

Source : CNET

La baleine grise est notamment connue pour sa migration particulièrement longue. Chaque année, elle parcourt plus de 18 000 kilomètres entre le Mexique et l'Arctique dans le but de se reproduire, soit plus que tout autre mammifère.Selon des chercheurs, les baleines grises se servent de la magnétoréception, c'est-à-dire la perception des champs magnétiques, pour accomplir cette vaste migration. Une nouvelle étude, parue dans la revue Current Biology nous éclaire un peu plus sur ce phénomène. Des scientifiques ont ainsi étudié 186 échouages de baleines grises de 1985 à 2018, en se concentrant sur les cas où l'animal était encore vivant, écartant ceux de baleines blessées, malades, ou portant des traces d'activités humaines.Les chercheurs ont par ailleurs analysé l'activité solaire au moment des échouages, et sont parvenus à des résultats intrigants. Par exemple, ils ont remarqué que les baleines avaient deux fois plus de risques de s'échouer lorsque le Soleil comptait plus de 150 taches solaires. Ces dernières apparaissent là où le champ magnétique est extrêmement intense, et peuvent aussi être le fruit de tempêtes solaires, quand notre étoile relâche des particules énergétiques pouvant atteindre la Terre et avoir un impact sur son champ magnétique.On note par ailleurs que les tempêtes solaires sont également responsables de la hausse de signaux radio-fréquences (RF), et les chercheurs ont observé que les cas d'échouage pouvaient être multipliés par quatre les jours où ces signaux étaient élevés. Enfin, ils n'ont pas remarqué de similitudes entre les échouages et les variations du champ magnétique terrestre, point qui les a fortement interpellés.Les chercheurs s'attendaient en effet à ce que le champ magnétique de la Terre, perturbé par une tempête solaire, oriente l'animal dans la mauvaise direction. «», explique Jesse Granger, auteure principale de l'étude. Les cétacés sont donc «» par les tempêtes solaires, qui les empêchent alors de s'orienter grâce aux champs magnétiques.Ce n'est pas la première fois que des échouages de baleines sont reliés à des tempêtes solaires . D'ailleurs, d'autres animaux peuvent être affectés par ces phénomènes, à l'image de certains oiseaux . Jesse Granger rappelle que l'activité humaine reste l'une des causes principales des échouages de mammifères marins. Récemment, des échouages massifs de baleines grises ont par exemple été causés par un manque de nourriture lié à la pêche intensive.