Existe-t-il un univers parallèle ? Une équipe de physicien va mener une expérimentation

Au bout du tunnel, de l'autre côté du miroir

Les neutrons atteindront-ils un « monde fantôme » ?

Source : NBCNews

Si cette hypothèse parait peu probable, ils vont tout de même tenter de mener une série d'expériences dont l'objectif sera de vérifier si, oui ou non, un tel « monde miroir » peut exister.Les mystérieuses disparitions dans la série, le portail menant vers d'autres planètes de, ou encore le terrifiant monde parallèle de Stranger Things : et s'il était réellement possible d'ouvrir unÀ l'instar deset autres, cette idée peut paraître comme étant de la pure science-fiction, mais pourtant des physiciens s'y intéressent de près, et ce depuis de nombreuses années. En effet, l'idée d'n'est pas si récente et de nombreux intellectuels ont envisagé qu'il puisse exister d'autres mondes, superposés au nôtre. Depuis, les questions soulevées par la, notamment le paradoxe du chat de Schrödinger, n'ont cessé d'être à l'origine de théories plus ou moins envisageables.C'est, réalisée pour la première fois en 1990, qui a surpris la communauté scientifique. Comme indiqué dans l'article de nos confrères de, cette expérience consistait àdans. Logiquement, aucun écart n'aurait dû être observé, mais les neutrons ont mis neuf secondes de plus à se transformer en protons lorsqu'ils étaient extraits du noyau d'un atome provenant d'un réacteur nucléaire.Cet écart d'à peine dix petites secondes ne semble rien, si ce n'est qu'il pourrait être expliqué par l'. Selon les chercheurs, 1 % de l'ensemble de ces neutrons pourrait ainsiavant de se transformer en proton. Par ailleurs des mesures plus précises et plus récentes ont permis deet par conséquent de renforcer la conviction des chercheurs quant à la nécessité de tenter de prouver, une bonne fois pour toutes, si un monde parallèle existe., expert en physique des particules à l'Université de Californie San Diego, explique : «».Pour tenter de prouver l'existence de ce monde parallèle, les chercheurs vont utiliser und'une puissance de 85 mégawatts afin de générer plusieurs milliards de neutrons. L'objectif ici sera dedans un tunnel de 15 mètres de long. Des capteurs seront installés de l'autre côté du mur afin de détecter des neutrons qui auraient été capables de le traverser grâce à «».s'attend à ne rien détecter, dans le cas contraire cela serait une réelle surprise. Elle explique : «», avant d'ajouter : «».Cette série d'expériences ne devrait pas durer plus d'une journée et son coût estimé est assez faible. L'analyse approfondie des résultats obtenus devrait quant à elle nécessiter plusieurs semaines !