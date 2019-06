Homéopathie : faute de preuves scientifiques, la Haute autorité de santé vote le déremboursement

1 200 médicaments homéopathiques passés au crible

Une efficacité insuffisante pour justifier d'un remboursement

Le débat autour de l'faisait rage, mais la, autorité administrative indépendante à vocation scientifique, a tranché dans le vif après avoir été saisie de la question par le ministère des Solidarités et de la Santé. Dans un avis rendu ce vendredi 28 juin, l'autorité. Il s'agit de la première évaluation scientifique française à ce sujet.Inscrits au remboursement SECU il y a plusieurs décennies,, contrairement aux autres remèdes. La commission de la transparence de la HAS a mené une solide évaluation concernant près de, décortiqué des dossiers déposés par les laboratoires concernés (Boiron, Rocal-Lehning et Weleda) et analysé de nombreuses publications scientifiques.Après neuf mois de travail, la commission n'a pu que rendre unà l'issue de sa dernière plénière du 26 juin, synonyme de fin du remboursement annoncé des médicaments homéopathiques.Pour justifier sa décision, la Haute autorité de la santé a identifié des données scientifiques pour 24 affections et symptômes traités avec des médicaments homéopathiques. Parmi les symptômes, on retrouve des troubles de l'anxiété, des infections respiratoires chez l'enfant, des verrues plantaires ou des soins de support en oncologie.L'autorité a considéré que pour ces affections et symptômes, les médicaments homéopathiques n'ont pas été d'une «», scientifiquement parlant. Les membres de la HAS ont noté(c'est-à-dire l'absence de données cliniques) ainsi quepermettant d'évaluer l'impact de tels médicaments sur la qualité de vies des patients.La Haute autorité n'estime pas non plus nécessaire de recourir systématiquement aux traitements homéopathiques pour traiter des pathologies sans gravité et qui guérissent spontanément. Enfin, elle a relevé, en cas de traitement homéopathique.Si la HAS n'a rendu qu'un « avis », il paraît probable qu'Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé, se décidera à le suivre, même si pour l'heure, sa grande priorité reste la gestion de la canicule et son impact.