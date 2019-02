Un laser capable de vous envoyer un son sans que personne d’autre ne l’entende

Lumière + vapeur d'eau = son

Un « laser sonore » précis et sûr

Source : BGR

Et si on pouvait transmettre les sons aussi précisément que la lumière via un laser ? C'est le résultat qu'ont obtenu des chercheurs du Laboratoire Lincoln, du MIT (États-Unis).Les scientifiques se sont en effet inspirés du fonctionnement du laser. Leur système repose sur la, c'est-à-dire la génération d'ondes sonores à partir d'interactions entre la lumière et la matière. En l'occurrence, c'est la vapeur d'eau contenue dans l'air qui réagit avec l'émetteurélaboré par les chercheurs, pour produire le signal audio.De plus, les auteurs de l'étude ont réussi à exploiter une longueur d'onde fortement absorbée par l'eau, ce qui permet d'augmenter la puissance et la qualité du son produit. Par conséquent, leur dispositif peut fonctionner même dans un environnement relativement sec, ne nécessitant qu'une quantité restreinte de vapeur d'eau.Le système ainsi créé permet donc de générer un flux audio et de le transmettre de façon précise jusqu'à son destinataire, et uniquement à celui-ci, même dans un environnement bruyant. Et ce, sans risque pour les yeux ni la peau.Les tests réalisés ont prouvé son efficacité à une distance de 2,5 m, ce qui reste encore assez limité. Mais d'après les scientifiques, ce résultat n'a été obtenu qu'avec du matériel disponible dans le commerce, et cette performance pourrait donc être aisément améliorée. Ce qui offrirait la possibilité de chuchoter à l'oreille d'une personne, à plusieurs mètres de distance.