Le CERN réalise la première radiographie 3D et couleur

© MARS Bioimaging Ltc

Une qualité d'image inédite

Faciliter l'analyse des médecins

Source : CERN

Ce résultat est le fruit d'une collaboration entre l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire () et la société MARS Bioimaging Ltd, située en Nouvelle-Zélande. Et il a fallu plus de 20 années de recherche pour mettre au point cette technologie.Le système repose sur, une puce dédiée à l'imagerie microscopique, voire nanoscopique. Le dispositif agit comme un détecteur de pixels, à l'instar du fonctionnement d'un appareil photo. La version actuelle est la troisième génération de la technologie, qui offre des résultats de résolution et de contraste jamais atteints en imagerie médicale, un domaine plutôt habitué à de simples clichés en noir et blanc.Après avoir obtenu un accord de licence, l'entreprise MARS Bioimaging Ltd a développé et commercialisé uns'appuyant sur Medipix3. Elle y a associé un ensemble d'algorithmes de traitement de données, pour aboutir à des, permettant de distinguer différents composants du corps humain. Par exemple, dans l'illustration ci-dessus, on reconnaît notamment les os et les tissus mous d'un poignet (et une montre, mais on la voyait aussi à l'œil nu).Un tel progrès dans l'imagerie médicale constitue un atout majeur, selon les chercheurs. D'après les premiers résultats, de telles modélisations en 3D permettraient en effet d'établir des, et ainsi, de proposer un traitement plus adapté à la situation réelle du patient.Le scanner 3D a déjà pu être employé dans le cadre de maladies vasculaires, de cancers, ainsi que pour l'étude de la santé des os et des articulations. Et pour autoriser le déploiement plus large de cette innovation,en Nouvelle-Zélande, sur des patients en orthopédie et en rhumatologie.