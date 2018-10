Des chercheurs simulent une rotation inversée de la Terre... et c'est le chaos

Une végétation luxuriante au Sahara

Des océans chamboulés

Source : Ars Technica

L'expérience semble presque être celle d'un savant fou, mais elle n'est pas dénuée d'intérêt scientifique. Les chercheurs ont ainsi pu exploiter les connaissances actuelles sur les mécanismes régissant la Terre, tels que la force de Coriolis, pour créer un modèle climatique oùDans notre monde actuel, le climat en Europe de l'Ouest est relativement doux, grâce aux vents et aux courants chauds venus du sud-ouest. En revanche, si la Terre tournait en sens inverse, les fluides se dirigeraient à l'opposé. Par conséquent, dans cette simulation,, au contraire de la partie orientale de l'Amérique ou de l'Asie.Cela entraînerait également des bouleversements en matière de précipitations. Des pluies abondantes frapperaient alors le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, tant et si bien que. Au contraire, le nouveau « plus grand désert du monde » s'installerait au niveau de l'Argentine et du sud du Brésil.Les océans ne seraient pas non plus épargnés par une telle révolution. Aujourd'hui, les eaux circulent à la façon d'un tapis roulant et plongent au niveau du Groenland et de l'Antarctique, pour se mêler aux courants froids profonds. Avec l'inversion de la rotation de la Terre, on constate qu'au Nord, ce mélange avec le fond maritime ne s'effectuerait plus dans l'Atlantique, mais dans le Pacifique.Ce type de nouveau phénomène apporte des informations supplémentaires aux scientifiques, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre planète.À quand une simulation pour savoir ce qui se passerait si la Terre était plate ?