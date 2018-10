Récolter l'eau contenue dans l'air, c'est désormais possible

Convertir l'air en eau potable

Une aide précieuse en cas de pénurie d'eau ou de catastrophe naturelle

Est-ce la solution à la pénurie d'eau dans le monde ? Il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais l'alliancea convaincu le jury du prix «», avec son dispositif tenant dans un conteneur de transport.Le système breveté WEDEW () parvient à recréer le fonctionnement des nuages. Il refroidit l'air chaud et recueille l'eau dans un réservoir, avant de la filtrer pour la rendre potable.De plus, la solution est respectueuse de l'environnement et s'appuie sur de l'énergie renouvelable. En effet, elle a recours à un gazéificateur de biomasse, qui vaporise du bois et d'autres matières organiques, pour générer la puissance nécessaire à son fonctionnement. Si ce n'est pas possible, une alternative consiste à tirer profit de l'énergie solaire. Et en sortie, elle produit une forme de charbon propice à la végétation et pouvant stocker le carbone rejeté.La version sans biomasse du système a déjà commencé à être exploitée et le prix de 1,5 million de dollars, obtenu par ses créateurs, devrait permettre de distribuer plus largement la solution.En effet, un tel dispositif nécessitant relativement peu de ressources pourrait être très utile dans les régions du monde où l'eau manque. Mais la solution WEDEW s'avérerait également pratique pour les secours, en cas de catastrophe naturelle, afin d'alimenter les rescapés.Cette innovation semble donc capable de concrétiser l'un des rêves les plus fous de l'être humain. Plus encore que la pierre de Lune de Merlin, dans, qui transforme la viande de chèvre en eau douce.