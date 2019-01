Des biologistes créent une mouche mutante avec des gènes âgés de 140 millions d'années

Il était une fois, il y a 140 millions d'années...

Seulement deux petites mutations sont responsables d'un changement majeur

Une étude qui ouvre la voie pour d'autres espèces

Les biologistes sont parvenus à comprendre, en partie, ce qu'il s'est passé il y a 140 millions d'années au niveau de l'ADN des drosophiles. Ils ont en effet découvert deux mutations qui seraient à l'origine de la formation du crâne des nos mouches modernes.Décrits dans la revue, ces travaux ont été réalisés grâce à une technique révolutionnaire, utilisée avec succès pour la première fois dans la recherche du développement embryonnaire et de l'évolution. Appelée «», cette méthode consiste à recréer un gène ancestral, d'abord grâce à l'informatique, pour ensuite le développer en laboratoire et l'implémenter dans des embryons de drosophiles. Plusieurs versions de ce gène ont été créées grâce à une protéine appelée Bicoid.Stephen Small, un des auteurs de l'étude a expliqué : "Bicoid est en fait un morphogène, c'est-à-dire qu'il détermine la forme des structures d'un organisme. Les scientifiques ont ici démontré que sans ce gène les mouches meurent très rapidement au stade embryonnaire en formant deux « queues » mais pas de crâne. Leur travail a donc consisté à comprendre pourquoi et comment ce gène a pu évoluer il y a 140 millions d'années. Ils ont alors découvert deux protéines responsables de l'activation du morphogène Bicoid, Stephen Small explique : «».Pour rentrer dans les détails de leurs travaux, Stephen Small ajoute : ". "Cette étude, qui ne porte pour le moment que sur la formation morphologique de la drosophile, pourrait bien ouvrir la voie à l'étude d'autres espèces. En attendant, les chercheurs s'attellent encore à identifier chacune des protéines ayant joué un rôle dans la mutation des gènes de cette petite mouche jusqu'à arriver à celle que l'on connait aujourd'hui. À l'instar des nématodes âgées de 42 000 ans et retrouvées vivantes dans le permafrost sibérien , cette étude sur l'évolution des drosophiles montre bien que l'on est pas au bout de nos surprises !