Dans un livre posthume, Stephen Hawking anticipe l'avènement de "superhumains"

Martin Hoscik / Shutterstock.com

La génétique au service de super-humains ?

Crispr-Cas9 en ligne de mire

Le brillant physicien théoricien décédé le 14 mars 2018 , aurait écrit avant sa disparition plusieurs essais traitant de la génétique humaine. Et ses conclusions sont pour le moins alarmantes...L'auteur du best-sellercraignait en effet que l'ingénierie génétique puisse mener à la création d'uneaméliorée qui tendrait inévitablement à détruire le reste de l'humanité.Il écrit ainsi :. Si, selon lui, des lois seront votées contre, elles seront vite contournées par les plus riches qui n'hésiteront pas à améliorer leur corps.Résistance aux maladies, mémoire améliorée, durée de vie augmentée... Les possibilités sont nombreuses - et commencent à intéresser certaines institutions militaires, qui imaginent la guerre du futur menée par des humains augmentés . Selon Stephen Hawking, ces possibilités mèneraient à la cohabitation (temporaire) de deux humanités. Ce qui ne manquerait pas de poser des « problèmes politiques significatifs ».Les humains non-améliorés seraient voués à disparaître, ou deviendraient tout simplement insignifiants aux yeux des surhommes. La finalité serait identique : l'humanité améliorée serait la seule à survivre grâce à des améliorations constantes, lancées à un rythme exponentiel...On croit deviner, à travers ses essais, que le physicien craignait que des techniques de manipulation des gènes comme Crispr-Cas9 puissent mener à de grosses dérives.Inventé il y a 6 ans, ce système permet aux scientifiques de cibler précisément une partie du code génétique humain et le modifier. Il a ainsi été possible de traiter des enfants atteints d'une forme rare de leucémie, incurable par d'autres moyens.Des questions ont cependant été soulevées sur les conséquences d'une telle manipulation génétique, les parents craignant des effets secondaires indésirables dans le futur. L'astronome Lord Peer, proche ami de Stephen Hawking, a aussi fait remarquer qu'une banque de sperme californienne proposant uniquement du sperme « d'élite » a récemment fermé... faute de demande.Il n'en reste pas moins que les craintes de Stephen Hawking pourraient se réaliser si aucune mesure n'est prise dans les années à venir. A moins que sa peur de voir l'IA supplanter l'humanité ne se réalise avant...