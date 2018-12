Prix Ig-Nobel : quelles études loufoques ont été récompensées cette année ?

Qui du singe ou de l'homme imite le plus l'autre dans un zoo ?

C'est le rendez-vous détente des scientifiques chaque année. Hier se tenait à Harvard une cérémonie un peu particulière : les. Si vous avez l'impression qu'un jeu de mots avec « ignoble » se cache dans cette dénomination, c'est parce que c'est le cas.Loufoque, cette cérémonie récompense les recherches les plus saugrenues de l'année. Et à la vue du palmarès, il s'agissait définitivement d'un bon cru.Une dizaine de domaines de recherche sont mis à l'honneur durant ces « anti-Nobel ». Biologie, économie, paix, et même anthropologie, dont le prix a récompensé cette année le travail de chercheurs s'étant intéressés au fait que les chimpanzés imitent autant les humains que l'inverse lors d'une visite au zoo.Cette cérémonie, qui promeut les recherches quin'est pas pour autant absurde. La viabilité scientifique des recherches n'est pas à démontrer.Nous apprenons cette année qu'un régime cannibale est bien moins nourrissant qu'un régime omnivore classique (prix de Nutrition 2018), que se défouler sur une poupée vaudou à l'effigie de son patron permet d'évacuer la frustration (prix d'Économie 2018), ou encore qu'un tour sur des montagnes russes pouvait faciliter le passage des calculs rénaux.Une ambiance bon enfant pour un milieu que l'on imagine plus volontairement guindé, mais qui permet malgré tout à la science de faire quelques progrès. Ainsi, une étude de 2015 sur, on cite :a été citée dans une recherche sur la séparation de l'ADN, tout ce qu'il y a de plus sérieuse.Pour connaître le palmarès complet, c'est par ici