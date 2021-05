Yakuza : un avenir sous le signe du RPG au tour par tour d’après le créateur de la série

Intrigués par la présentation de Lost Judgment et sa structure orientée action/combat, les fans se sont demandés si la série Yakuza comptait revenir à cette formule lors des prochains épisodes. Selon Nagoshi, la saga Judgment continuera de proposer un jeu d’action dans les rues de Yokohama, contrairement à Yakuza.

Et en termes d'action, Lost Judgment devrait placer la barre encore plus haut. Cette suite mettra toujours en scène Takayuki Yagami, avocat devenu détective, dans un florilège d’enquêtes et de combats. Ces derniers reposeront notamment sur trois styles différents, le tout servi par un gameplay très énergique entre frénésie et raffinement.