Lost Judgment, le prochain jeu des créateurs de Yakuza, fuite

En décembre 2018 au Japon (et en juin 2019 en Occident), SEGA sortait Judgment sur PS4. Le titre est ensuite arrivé sur les consoles nouvelle génération et Stadia en avril dernier. Rappelons que cette licence fait partie de l'univers Yakuza et prend la forme d'un thriller policier. Le joueur doit résoudre des enquêtes à travers des séquences d'investigation et autres filatures. Cet opus a été bien reçu par la critique et une suite était logiquement attendue.