Xbox réitère son soutien aux studios indépendants via trois jeux prometteurs

Changeons de registre avec The Ascent, un action-RPG développé par 12 personnes chez Neon Giant. Le jeu sortira sur Xbox One et Xbox Series X|S cette année (et inclus dans le Game Pass au lancement).

Là encore, une séquence de gameplay a été diffusée afin de mettre en lumière les combats nerveux et omniprésents de ce titre optant pour une vue isométrique. L'histoire prend place au cœur d'un monde cyberpunk qui vient de s'effondrer. Les gangs et les entreprises malintentionnées nous pousseront bien souvent à la violence au cours des missions. Mais le jeu est bien plus qu'un simple shooter, nous invitant à dérouiller tout ce qui bouge.