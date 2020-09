Yakuza: Like a Dragon, le 10 novembre sur Xbox Series X... le 2 mars 2021 sur PS5 !

Le jeu sera disponible le 10 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et Windows 10 ; c'est bien simple, Yakuza: Like a Dragon fait partie des titres les plus attendus de cette fin d'année 2020.

Comme précédemment révélé, les versions Xbox Series X et Series S permettront à tous les détenteurs du jeu sur Xbox One de bénéficier du Smart Delivery.