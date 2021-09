RetroArch 1.9.9 : et maintenant, la prise en charge d'AMD FSR et du HDR !

L'équipe RetroArch précise que cette implémentation n'est pas tout à fait le fruit d'un travail interne, mais « la réalisation d'un très généreux contributeur ». Cela passe par un shader parfaitement compatible avec les pilotes vidéos employés sur RetroArch.

Bien sûr, l'option est activable à l'envi et réglable dans les options du logiciel. Ci-dessous, vous pouvez en voir le résultat sur Ys Seven tournant sur RetroArch 1.9.9 avec le core PPSSPP en « zoom x2 », « avec FSR » et « avec SMAA + FSR ».