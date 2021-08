« THEA500 Mini » : une version miniature du vénérable Amiga 500

De base, il est question d'intégrer 25 jeux parmi les classiques de la riche ludothèque de l'Amiga. Tous n'ont pas encore été dévoilés, mais nous savons déjà qu'Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director's Cut et Zool: Ninja of the 'Nth' Dimension seront du voyage.