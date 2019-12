Il y a maintenant des sabres lasers dans Fortnite (et J.J. Abrams)

Un extrait exclusif présenté par J.J. Abrams en personne

Fortnite devient un lieu incontournable pour la promotion des blockbusters

Source : The Verge

J-2 avant la sortie de. Si l'ultime épisode de la nouvelle trilogie signée Disney est très attendu par tous les fans de la saga, ce n'est pas pour autant que le studio souhaite relâcher la pression : il met au contraire tout en oeuvre pour attirer le plus de spectateurs possible dans les salles dès le premier week-end.Lucasfilm a organisé un événement ce samedi 14 décembre à 20h00 en partenariat avec Epic Games en direct sur. Les joueurs ont pu apercevoir le Faucon Millenium près de Risky Reels, le cinéma drive-in du jeu.Après une courte bataille contre des chasseurs TIE Fighter et des Star Destroyers, les vaisseaux de l'Empire et du Premier Ordre, le légendaire vaisseau de Han Solo s'est posé et J.J. Abrams en personne en est sorti sous la forme d'un avatar modélisé pour l'occasion.Le célèbre metteur en scène a ensuite discuté quelques instants avec Geoff Keighley, animateur et producteur des Game Awards , puis a présenté un extrait exclusif du neuvième épisode mettant en scène Rey, Finn et Poe dans un vaisseau du Premier Ordre. J.J. Abrams a ensuite regagné le vaisseau tandis que se faisait entendre la voix de l'Empereur Palpatine, annonçant un mystérieux «».Les joueurs peuvent désormais utiliser des sabre-laser dans le jeu et une série de défisa été ajoutée à, leur permettant de récupérer des objets exclusifs aux couleurs de la saga. Le skin J.J. Abrams sera également disponible dans la boutique dans les prochains jours.Lucasfilm et Epic Games avaient déjà annoncé il y a quelques jours seulement l'intégration des skins Rey, Finn ou le Sith Stormtrooper , le nouveau soldat du Premier Ordre introduit dansest un tel phénomène mondial que les studios n'hésitent plus à organiser des événements in-game pour toucher un maximum de public. Disney avait déjà collaboré avec Epic Games pour la sortie d'en avril dernier, et les joueurs avaient également pu récupérer le skinlors de la sortie du troisième épisode en mai 2019.