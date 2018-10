Une arnaque cible le portefeuille crypto des "joueurs" qui trichent à Fortnite

Des pigeons captés sur YouTube

Une installation à risques sur les smartphones Android

Les équipes de Malwarebytes , le célèbre logiciel de, ont repéré une menace sérieuse ciblant les joueurs de. Des pirates proposent des versions d'installation vérolées du célèbre jeu d'Epic Games, incluant des malwares ciblant quantité de données, dont les portefeuillesdes utilisateurs.Pour réussir à tromper les joueurs, les pirates utilisent des vidéoscomme appâts. Ces contenus contiennent des titres agucheurs, comme «» avec en description un lien menant vers le fichier d'installation du jeu, un .EXE pour les joueursou .APK pour les utilisateurs. Les modes supplémentaires de Fortnite étant payants, les joueurs mal renseignés pensent donc faire une bonne affaire.Et c'est là que lese met en place et peut siphonner les données de l'utilisateur. Selon Malwarebytes, les informations ciblées sont les sessions du navigateur Internet, les cookies, le portefeuille Bitcoin et les fichiers de session Steam. La plupart de ces données partent sur des serveurs russes avant d'être revendues au marché noir.Ce problème de sécurité était malheureusement attendu. Si les trojan pullulent sur PC,a ouvert la boite de Pandore sur Android. L'éditeur de Fortnite, a fait le choix de ne pas passer par le Google Play Store afin d'éviter de reverser des commissions à Google sur chaque achat réalisé dans le jeu. L'installation se réalise via un fichier à récupérer sur le site officiel du jeu et en autorisant l'installation de paquets non vérifiés par les équipes du Google Play Store. Il devenait clair que de nombreux pirates allaient proposer des leurres pour accéder aux données présentes dans le smartphone.