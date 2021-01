Epic Games acquiert RAD Game Tools, la société derrière Bink Video et Oodle

Créée en 1988, RAD Game Tools a développé durant plus de 30 ans des outils utilisés par de nombreux studios plus ou moins connus, dont Epic Games lui-même, voire par des joueurs. L'on peut retrouver l'ensemble des outils créés par la société sur son site internet, qui semble étrangement bloqué en 1988.

Parmi ces outils, le plus connu grâce à son logo très reconnaissable reste Bink Video, un codec vidéo pensé pour les jeux et qui n'a cessé de se développer avec les années. S'adaptant continuellement aux tendances, il supporte désormais l'HDR et peut décoder des vidéos en 4K.

Autre outil bien connu de la société, Oodle et sa fameuse pieuvre violette. Il s'agit d'un outil de compression de données permettant entre autres d'optimiser les temps de chargement. Pour référence, il figure parmi les nombreux outils présentés à l'ouverture de Cyberpunk 2077, notamment.

Véritable société touche-à-tout, RAD Game Tools propose également Telemetry, un profiler pouvant aider à l'optimisation, Granny 3D qui s'intègre très bien à n'importe quel moteur 3D, et Miles, un outil permettant de gérer et d'optimiser des sons 2D et 3D.