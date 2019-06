E3 2019 - On fait le bilan en vidéo avec Virgile, Kevin et Max ; une année de transition ?

Tout l'E3 de Clubic sur YouTube

ou encore, cet E3 fut intense, comme toujours, mais que penser des principales annonces ? L'absence de Sony a-t-elle profité aux autres éditeurs ? Quels jeux faut-il suivre ou précommander sans hésiter ?Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que s'est posé notre chouette équipe de cette année et qu'elle vous restitue en quelques minutes dans la vidéo ci-dessus. ; une vidéo en plateau accompagnée d'images de jeu et des principaux moments de conférence.C'est avec beaucoup de fierté et de joie que nous avons pu retrouver nos collègues de feu jeuvideo.fr pour cet E3 avec une couverture des principales conférences en direct et des récap pleins de bonne humeur.Retrouvez toutes ces vidéos et bien plus encore sur notre chaîne YouTube Clubic.com et n'hésitez pas à nous faire vos critiques pour la prochaine édition !