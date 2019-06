E3 2019 - Le récap vidéo #2 : Microsoft, Bethesda et Devolver

E3 2019 : du direct tous les jours sur Clubic !

8 juin et durant toute la durée du salon, retrouvez Clubic en live sur Twitch, Youtube ou encore Facebook. A partir duet durant toute la durée du salon,

Hier soir et dans la nuit nous avons assisté à pas moins de 3 conférences pour vous et commenté en live les annonces et trailers queon bien voulu nous montrer. Tout un programme ! Vous pouvez d'ailleurs en retrouver le replay sur notre chaine Youtube Vous n'avez pas le temps de regarder ces quelques 6h50 de vidéo avec nous ? Nous avons un récap pour vous ! Cela vous laissera le temps pour nous retrouver pour les conférences de ce soir !