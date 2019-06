E3 2019 - Notre live PC Gaming Show et Ubisoft débute à 18h30 !

Soyez au rendez-vous

Retrouvez Clubic en live sur Twitch, Youtube ou encore Facebook.

Cette année Clubic suit l'E3 de Lyon, mais cela ne nous empêche pas d'être au rendez-vous accompagnés des experts les plus affutés du web français. Virgile reprendra donc le micro à 18h30 avec Kévin et Maxence pour suivre deux des conférences les plus attendues de cet E3.Retrouvez-nous donc dèspuis dès. Après une petite mise en jambe, nous commenterons les annonces et les trailers du jour en espérant y voir UN PEU PLUS de gameplay qu'hier (à bon entendeur).Nous serons ravis de pouvoir échanger une fois encore dans les commentaires des différentes plateformes toujours plus nombreux. À ce soir !