E3 2019 - Suivez les conférences Microsoft, Bethesda et Devolver avec nous dès 21h30

Comment nous suivre ?

8 juin et durant toute la durée du salon, retrouvez Clubic en live sur à partir duet durant toute la durée du salon, retrouvez Clubic en live sur Twitch YouTube ou encore Facebook pour vivre en direct l'E3 2019 !

Au programme dès 21h30 la conférence Xbox desuivie à 2h puis 3h (du matin) par celles deet dele tout en compagnie de nos experts du jeu vidéo, de l'humour et de la finesse : Virgile, Maxence, Kevin, Rémi (et bien d'autres).Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons retrouver avec vous nos compagnons de feu jeuxvideo.fr, encore moins pour partager une actualité débordante en plein E3 ! Vous avez des questions, vous voulez venir jouer avec nous, partager un peu de temps, vous êtes les bienvenus !C'est simple, choisissez votre réseau et suivez le guide ! À tout à l'heure...