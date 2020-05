Iron Man VR : le jeu sera disponible sur PS4 le 3 juillet

Iron Man VR finalement pour début juillet

Source : DualShockers

Initialement prévu pour février, la sortie du jeuavait finalement été reportée au 15 mai, avant d'être décalée à nouveau à une date ultérieure. Aujourd'hui, Sony confirme que l'on pourra enfiler le costume de Tony Stark le 3 juillet prochain.À noter qu'il s'agira bien là d'un jeu complet, et non d'une courte expérience en réalité virtuelle comme c'est parfois (souvent ?) le cas. Sony promet de donner davantage de détails concernant cetdans les semaines à venir.Un laps de temps durant lequel la PS4 de Sony a donc encore quelques cartes à jouer, avec la sortie de The Last of Us - Part II le mois prochain, mais aussi de, et, dans une moindre mesure, de cet Iron Man version PlayStation VR (qui sera affiché en boutiques à 39,99 euros).