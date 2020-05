Selon Ubisoft, Assasin's Creed Valhalla sur Xbox Series X tournera en 4K... et 30 fps

Assassin's Creed Valhalla limité à 30 fps sur Xbox Series X ?

Source : WCCFTech

Malgré son côté «»,est actuellement l'un des titres «» les plus attendus de l'année. Sur Xbox Series X, le jeu signé Ubisoft profitera évidemment de diverses améliorations, mais le précieux mode 4K 60 fps ne serait (toujours) pas de la partie.Un porte-parole d'Ubisoft a ainsi déclaré, interrogé par la division portugaise d'Eurogamer : «».À voir maintenant si Ubisoft permettra aux joueurs de choisir entre différents modes, ou si l'éditeur va privilégier le rendu visuel à la fluidité. Et qui sait, les quelques mois qui nous séparent de la sortie du jeu permettront peut-être à Ubisoft de concilier enfin 4K et 60 fps (mais on y croit moyen...).